Украине предрекли уничтожение из-за Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой принесет «разорение и уничтожение» нации, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, у украинского лидера есть желание принести мир в страну, однако партия «Слуга народа» — «центральная фигура в уничтожении украинской нации».

Материалы по теме Вся королевская рать Зеленский полностью подчинил себе власть на Украине. Кто будет править вместе с ним?

«Пока мы рассказываем про агрессию России, мы сдаем интересы страны западно-американским партнерам», — отметил Кива. Он выразил опасение, что у Зеленского не хватит нужного опыта, а члены его партии «заведут украинского лидера в блуд».

Также парламентарий признался, что не возлагает больших надежд на переговоры в «нормандском формате».

15 ноября стало известно о согласовании даты проведения саммита в «нормандском формате». Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины должны состояться 9 декабря в Париже.

В июле Кива заявлял, что Украина может исчезнуть как страна в ближайшие несколько лет из-за экспериментов в различных сферах. По словам политика, он с уважением относится к новым людям в Верховной Раде, однако присутствие в ней тех, кто «нигде не работал и никогда нигде не учился», его пугает. Кива также отметил, что существование Украины после 2020 года будет «большой победой», так как в следующем году украинцев ждет повышение тарифов ЖКХ, которое ударит по бюджету.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!