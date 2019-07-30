Украине предсказали возможное исчезновение в ближайшие годы

Украина может исчезнуть как страна в ближайшие несколько лет из-за экспериментов в различных сферах. Об этом заявил член украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире программы «Большой вечер» телеканала NewsOne, опубликованной на YouTube.

«За эти три года мы страну к чертям собачьим можем этими экспериментами потерять», — отметил политик.

По словам Кивы, он с уважением относится к новым людям в Верховной Раде, однако присутствие в ней тех, кто «нигде не работал и никогда нигде не учился» его пугает. «В какой сфере деятельности они являются профессионалами?», — задался вопросом он.

Политик также отметил, что существование Украины после 2020 года будет «большой победой», так как в следующем году украинцев ждет повышение тарифов ЖКХ, которое ударит по бюджету.

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