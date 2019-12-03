Кремль прокомментировал страх ФБР перед российскими приложениями

Позиция Федерального бюро расследований (ФБР) США о том, что российские мобильные приложения могут представлять угрозу, не остановит конкуренцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 3 декабря.

Песков отметил, что в соответствующем письме ФБР были упомянуты некоторые российские программы, которые «в рамках свободной конкуренции опережают другие аналогичные продукты».

Ранее во вторник стало известно, что ФБР рассматривает любое мобильное приложение, разработанное в России, как потенциальную угрозу контрразведки. В частности, по мнению ФБР, национальной безопасности США может угрожать приложение FaceApp, которое позволяет пользователям менять пол и возраст на своих фотографиях. В документе говорится, что к данным пользователей в любой момент имеют доступ российские спецслужбы.

Между тем создатели приложения ранее заявили, что все загруженные в облако данные своевременно удаляются. В компании подчеркнули, что третьим лицам данные не передаются.

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