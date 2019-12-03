Воробьев анонсировал строительство новых дорожных объектов

В Подмосковье активно развивают дорожную инфраструктуру, скоро начнутся работу по расширению Путилковского шоссе, сообщил на заседании регионального правительства губернатор Андрей Воробьев. Об этом сообщает РИАМО во вторник, 3 декабря.

«Мы начинаем две большие работы, это расширение Путилковского шоссе и обход Лобни, реконструкция Лобненского шоссе. Вы знаете, что Лобня долгое время находилась в сложной ситуации», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что регион уделяет большое внимание развитию дорожной инфраструктуры. Губернатор напомнил, что завершается модернизация Зенинского шоссе в Люберцах. Кроме того, до конца года будет сдана большая развязка на Ильинском шоссе и Волоколамском.

В начале октября Андрей Воробьев открыл движение по новому путепроводу на 16-м километре Горьковского направления Московской железной дороги в районе станции Реутово.

Он неоднократно заявлял, что развитие дорожной инфраструктуры имеет стратегическое значение.