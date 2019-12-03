Гандбольный матч прервали из-за пробившего стену зала насквозь автомобиля

Во время матча молодежного чемпионата Швеции по гандболу стену зала протаранил автомобиль. Видео появилось в Twitter Expressen.

По информации издания, спортсмены и фанаты в панике покинули стадион, опасаясь теракта. Отмечается, что 29-летний водитель получил повреждения и был доставлен в больницу. Мужчину арестовали по подозрению в вождении в нетрезвом виде и халатности на дороге.

В марте 2019-го британский футболист Ли Тэйлор протаранил толпу фанатов. 11 подросткам потребовалась медицинская помощь. Тэйлор был приговорен к десяти годам тюрьмы.

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