Въехавшего на BMW в толпу болельщиков футболиста посадили

Британский футболист Ли Тэйлор был приговорен к 10 годам тюрьмы за то, что въехал в группу болельщиков на своем BMW. Об этом сообщает BBC Sport.

Суд расценил транспортное средство 36-летнего спортсмена как «оружие». Он был признан виновным в опасном вождении и 11 эпизодах попытки нанесения тяжкого вреда здоровью. По первому обвинению Тэйлора приговорили к 18 месяцам заключения, по второму — к семи годам. Также ввиду наличия у футболиста судимости суд посчитал его опасным для общества, что привело к увеличению срока до 10 лет.

Инцидент произошел в апреле 2018-го, а широкое освещение получил только в марте 2019-го. После матча чемпионата Южного Уэльса, в котором клуб Тэйлора разгромно уступил со счетом 0:5, 35-летний футболист на своем автомобиле въехал в группу несовершеннолетних болельщиков соперника, которая состояла из 15-20 человек. 11 подросткам по итогам случившегося потребовалась медицинская помощь. Согласно показаниям водителя, подростки его провоцировали. В суде Тэйлор отрицал свою вину.

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