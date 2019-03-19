Футболист на BMW въехал в толпу болельщиков соперника

Футболист «Маргэм» Ли Тэйлор обвиняется в нападении на группу болельщиков на своем BMW. Об этом сообщает Wales Online.

После разгромного поражения в матче любительской лиги Южного Уэльса против «Корнелли» (0:5) Тэйлор столкнулся с фанатами соперника на парковке стадиона. Услышав в свой адрес кричалки провокационного характера, 35-летний футболист на своем автомобиле въехал в группу несовершеннолетних болельщиков «Корнелли». 11 подросткам по итогам инцидента потребовалась медицинская помощь.

Тэйлор предстал перед судом. Спортсмену инкриминируются опасное вождение, попытка нанесения вреда здоровью и нападение. Футболист вину отрицает. По словам обвинения, он использовал свой BMW «в качестве оружия». Ожидается, что слушания по делу будут длиться в течение двух недель.

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