Футболист отказался от сборной Бразилии после угроз фанатов

Бразильский полузащитник Манчестер Сити Фернандинью откажется от игр за национальную сборную в ближайших матчах. Об этом сообщает El Espanol.

33-летний хавбек попросил главного тренера «селесао» Тите не вызывать его в ближайшее время. Фернандинью и его семье поступали угрозы от бразильских болельщиков. Футболист стал автором автогола в проигранном бразильцами четвертьфинале чемпионата мира-2018 против сборной Бельгии.

По словам Тите, Фернандинью пообещал своим близким, что прекратит выступления за сборную.

Сборная Бразилии уступила Бельгии (1:2) в 1/4 финала чемпионата мира. Фернандинью отправил мяч в собственные ворота на 13-й минуте встречи. Европейцы в итоге стали бронзовыми призерами турнира.

Хавбек с 2011 года привлекается к играм за сборную. В составе национальной команды Фернандинью провел 49 матчей и забил два гола. На клубном уровне футболист известен выступлениями за донецкий «Шахтер». С 2013 года Фернандинью — игрок «Манчестер Сити». В составе «горожан» он дважды становился чемпионом Англии.

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