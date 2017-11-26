В сети предложили «нырнувшему» бразильскому игроку потренироваться в бассейне

Видео: @IconicMitchell / Twitter

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо симулировал падение в матче 13-го тура чемпионата Англии с «Хаддерсфилд Таун». Видеозапись опубликовал пользователь Twitter.

На 63-й минуте встречи бразилец «нырнул» после того, как соперник махнул ногой перед ним. Полузащитник получил желтую карточку. Он провел весь матч, однако результативными действиями не отметился. Тем не менее, «Сити» победил со счетом 2:1.

Поведение Фернандиньо рассмешило пользователей соцсети, многие из который предположили, что бразилец тренируется в бассейне.

Кто-то посчитал, что для отработки своих навыков игроку достаточно заниматься в ванной.

Юзеры оценили артистизм Фернандиньо и наградили его званием лучшего ныряльщика года.