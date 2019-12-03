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В российском регионе закупят лесопожарную технику на миллионы рублей

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В Омской области выделят 45,6 миллиона рублей на обновление изношенного автопарка региональных лесных хозяйств. Об этом сообщила советник отдела организации деятельности, государственных закупок и информационных технологий Главного управления лесного хозяйства региона Екатерина Лендел, передает ТАСС.

По ее словам, на эти деньги будет закуплено более 20 единиц крупной лесопожарной техники. Она уточнила, что список приобретаемой техники пока уточняется.

«В этом году в рамках нацпроекта было запланировано приобретение 56 единиц техники, 50 уже поступили в лесхозы. В профилактике и тушении лесных пожаров вся эта техника — большое подспорье», — отметила она.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Экология», в который, в частности, входит федеральный проект «Сохранение лесов». Благодаря нему хотят восстановить до ста процентов вырубленных и погибших лесов. Площадь, на которых будут восстанавливать леса, увеличится до 1,55 миллиона гектаров. При этом ущерб от лесных пожаров планируется сократить почти втрое — с 32,5 миллиарда до 12,5 миллиарда рублей. Всего на него нацпроект потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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