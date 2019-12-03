Над США нависла угроза нехватки картофеля фри

США могут столкнуться с нехваткой картофеля фри из-за плохого урожая картофеля, вызванного холодной и влажной погодой в этом году, пишет Bloomberg.

Так, снег и дождь обрушились на штаты Айдахо, Северная Дакота и Миннесота. Согласно отчету министерства сельского хозяйства США, прогноз урожая картофеля является самым низким с 2010 года.

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Отмечается, что в прошлом месяце мороз поразил картофельные фермы вообще по всей Северной Америке. В частности, пострадали посевы в Манитобе и Альберте — эти провинции входят в число крупнейших производителей картофеля в Канаде.

В то же время увеличение мощностей по переработке картофеля в США и Канаде увеличивает спрос. В частности, речь идет о производстве картофеля фри.

Таким образом, неурожай может привести, с одной стороны, к дефициту картофеля фри, а с другой — к увеличению цен на сырье. Вместе с тем некоторые производители не опасаются нехватки картофеля, благодаря хорошему урожаю на Восточном побережье.

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