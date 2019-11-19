В России вырос урожай

В текущем году в России намолотили зерна на 7 процентов больше, чем год назад. Кроме того, получено больше подсолнечника и сахарной свеклы — на 19,9 и 24,1 процента соответственно, свидетельствуют данные Росстата.

По информации ведомства, сбор картофеля при этом снизился на 1,6 процента, а овощей — на 0,9 процента по сравнению с предыдущим годом.

Таким образом, в 2019 году намолочено 122,1 миллиона тонн зерна в первоначально оприходованном весе, 13,9 миллиона тонн подсолнечника. Собрано 43,9 миллиона тонн сахарной свеклы, 21,6 миллиона тонн картофеля и 12,6 миллиона тонн овощей.

Основная доля зерна (70,5 процента), сахарной свеклы (89,8 процента) и подсолнечника (66,4 процента) была выращена в сельхозорганизациях, картофеля (66,8 процента) и овощей (54,1 процента) — в хозяйствах населения.

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