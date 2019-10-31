Рекордный урожай картофеля собрали в Подмосковье

Подмосковные аграрии собрали 428 тысяч тонн картофеля, на сегодняшний день уборка урожая находится в стадии завершения, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО в четверг, 31 октября.

«Теплая, сухая погода нам помогла в этом году собрать рекордный урожай. (...) Мы планируем дойти до 434 тысяч тонн», — сказал он.

Он напомнил, что в прошлом году областные сельхозпредприятия собрали 360 тысяч тонн картофеля. Министр уточнил, что урожайность данной культуры составляла 241 центнер с гектара.

Подмосковье занимает первое место в Центральном федеральном округе по выращиванию овощей в открытом грунте, в том числе и картофеля.

Губернатор Андрей Воробьев неоднократно заявлял, что сельское хозяйство является двигателем экономического роста региона. По его словам, за последние несколько лет эта отрасль экономики заметно прогрессировала.