Россиян успокоили насчет цен на гречку

Жалоб о повышении цен на гречку от россиян не поступало. Об этом сообщил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов. Его слова приводит РИА Новости. Он указал, что в ведомстве не видят глобальных проблем на рынке.

По словам Цыганова, запасы крупы и урожай этого года полностью покрывают потребности, также он добавил, что в розничных сетях есть конкуренция среди производителей. «Можно зайти в любой магазин и посмотреть на полке, насколько отличаются цены на гречку», — сказал он.

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В конце октября российские поставщики гречневой крупы сообщили торговым сетям о будущем подорожании, которое могло составить до 20-25 процентов. Главной причиной называли сокращение площадей под посевы гречихи. Через несколько недель стало известно, что цены стабилизировались.

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