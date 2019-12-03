Не набравший ни одного очка в КХЛ хоккеист Грецкий попал на Матч звезд

Нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий попал на Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) благодаря выбору болельщиков. Об этом сообщается в Twitter лиги.

По итогам голосования, которое стартовало 18 ноября и завершилось 2 декабря, фанаты выбрали по три игрока (вратаря, защитника и нападающего) в команду каждого дивизиона. 22-летний Грецкий занял третье место в рейтинге, набрав 2992 голоса. Лидером стал вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола — 3425 голосов.

Грецкий дебютировал в КХЛ в этом сезоне. Он провел восемь матчей в регулярном чемпионате лиги и не набрал ни одного очка. Хоккеист в интервью Pressball.by заявил, что шокирован результатами и собирается повеселиться на Матче звезд.

Его фамилия созвучна фамилии бывшего канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Он четырежды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерс» и является рекордсменом по числу заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (1016). Он вошел в символическую пятерку столетия по версии Международной федерации хоккея. Гретцки участвовал в Матче звезд КХЛ в 2010 году.

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