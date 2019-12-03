Назван гонорар Ким Кардашьян за съемку в рекламе

Американская телезвезда Ким Кардашьян-Уэст заработала два миллиона долларов (128,5 миллиона рублей) за съемку в рекламном ролике компании по доставке еды Uber Eats. Об этом сообщает Daily Mail.

Вместе с Кардашьян в видео снялась австралийская актриса Магда Шубански (Magda Szubanski), известная по роли Шарона Стжелецкого в комедийном сериале Kath & Kim. Как отмечает издание, последняя была шокирована тем, что Кардашьян согласилась сниматься в рекламе.

Зрители оценили ролик, где обе участницы одеты в голубые футболки-поло и фартуки со своими инициалам. В соцсетях его окрестили шедевром.

В ноябре Ким Кардашьян заявила, что больше не будет публиковать в своем Instagram обнаженные селфи или фотографии в бикини. Она прислушалась к словам мужа Канье Уэста о том, что ему часто бывает неудобно за ее вульгарный внешний вид.

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