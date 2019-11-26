Ким Кардашьян раскрыла секрет «приготовления» M&M's

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст рассказала, как улучшить вкус популярных шоколадных конфет M&M's. Американка опубликовала в своем Twitter-аккаунте видео, на котором она греет их в микроволновой печи.

На кадрах Кардашьян давит пальцами ставшие мягкими конфеты. По ее словам, если разложить их на тарелке и поместить в печь на 30 секунд, то конфеты станут хрустящими снаружи и подтаявшими внутри.

Пользователи оценили находчивость Кардашьян. «Меня это так впечатлило, что я собираюсь купить M&M's прямо сейчас, чего я не делал долгие годы, и засунуть их в микроволновку», — написал один из пользователей Twitter в комментариях к посту. «Я не кладу их в микроволновку, а просто держу некоторое время во рту, чтобы они нагрелись, а затем с хрустом разгрызаю», — предложил свой вариант другой пользователь. «Думаю, что конфеты растаяли, пока ассистент нес их с другого конца огромного дома, а на Ким рассказывает про микроволнвоку», — пошутил третий.

В октябре 2019 года Ким Кардашьян-Уэст продемонстрировала поклонникам коньяк, этикетка которого подписана ее именем. На снимке запечатлены две бутылки армянского коньяка с портретами знаменитости. На обеих золотым шрифтом напечатано Kim Kardashian 1980 (Ким Кардашьян 1980).

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