Роспотребнадзор дал рекомендации по приготовлению пищи на праздники

Роспотребнадзор дал рекомендации жителям страны по приготовлению блюд на майские праздники. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Специалисты рекомендуют самостоятельно готовить салаты, студень, заливное, а также изделия из рубленного мяса. При этом количество приготовленной еды должно быть небольшим, а остатки блюд не должны храниться более суток.

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При выборе готовых продуктов в магазине следует обратить внимание на дату их изготовления и срок реализации. Полуфабрикаты и изделия из мяса нужно подвергать повторной термической обработке, а пирожные и торты — хранить в холодильнике.

Наиболее опасными блюдами в ведомстве назвали многокомпонентные салаты, кондитерские изделия с кремом, шаурму, котлеты, рулеты и паштеты. Также в Роспотребнадзоре рекомендуют использовать разные ножи и разделочные доски для сырых и готовых продуктов. Перед началом приготовления пищи следует тщательно мыть руки.

В апреле продавец мясной лавки в Париже по имени Жак поделился секретом приготовления правильного шашлыка. По его словам, при мариновании нужно забыть о кетчупе, уксусе и майонезе и внимательно следить за степенью прожарки, чтобы мясо не превратилось «в несъедобную подошву». При этом некачественное мясо, по его мнению, невозможно исправить никаким маринадом, а вот хорошее можно испортить.

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