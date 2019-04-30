Французский мясник раскрыл секрет приготовления вкусного шашлыка

Продавец мясной лавки в Париже по имени Жак поделился секретом приготовления правильного шашлыка. Об этом сообщает РИА Новости.

При мариновании нужно забыть о кетчупе, уксусе и майонезе и внимательно следить за степенью прожарки, чтобы мясо не превратилось «в несъедобную подошву». При этом некачественное мясо, по его словам, невозможно исправить никаким маринадом, а вот хорошее можно испортить. От специй и добавок требуется обогащать вкус мяса, а не прятать изъяны.

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В качестве приправ Жак рекомендовал взять кориандр, красный перец или набор трав. Мясник отметил, что у каждого любителя мяса свой рецепт его приготовления. Во Франции в маринад часто добавляют лимон, всевозможные травы и соусы или держат мясо в красном вине.

В апреле главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян объяснил, каким образом нужно готовить шашлык, чтобы блюдо не нанесло вред здоровью. В первую очередь Тутельян советует отдавать предпочтение нежирным сортам мяса, таким как баранина. Однако, если шашлык планируется готовить из свинины, следует предварительно срезать жир. После этого необходимо вымочить мясо в маринаде и тщательно его прожарить.

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