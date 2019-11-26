Ким Кардашьян отказалась от откровенных фото

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян заявила, что больше не будет постить в своем Instagram-аккаунте обнаженные селфи или фотографии в бикини. Об этом она рассказала в интервью изданию The Cut.

39-летняя американка мотивировала свое решение «пробуждением»: «Я не знаю, может быть, дело в словах моего мужа о том, что иногда ему неудобно из-за моего слишком сексуального внешнего вида. Я всегда прислушиваюсь к нему и понимаю его чувства. Он всегда поддерживает меня в стремлении быть той, кем я хочу, и делать то, что я хочу. Но у меня будто случилось какое-то пробуждение».

Также Ким пожаловалась, что не может скроллить ленту Instagram при детях, так как в ней постоянно попадаются фотографии обнаженных людей. Также Кардашьян высказала опасения, что ее фотографии в обнаженном виде могут повредить ее работе по реформированию системы юстиции США.

«Я подумала, о'кей, сейчас я в Белом доме, а на следующий день выкладываю какую-то безумную фотографию в бикини, надеясь, что политики ее не заметят», — рассуждала Кардашьян.

В ноябре стало известно, что муж Ким Кардашьян, рэпер Канье Уэст, запретил ей крепить искусственные соски к платью, в котором она собиралась быть на балу в Институте костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее. Искусственные соски были одной из деталей костюма от французского модельера Тьерри Мюглера — они должны были крепиться на платье сверху и имитировать мокрую грудь.

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