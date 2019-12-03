Убийцей ребенка в центре Киева назвали обладателя ордена «За мужество»

Подозреваемым в убийстве трехлетнего сына украинского бизнесмена и депутата Вячеслава Соболева в Киеве оказался Андрей Лаврега, имеющий псевдоним Александр Яровой. Об этом сообщает «Страна.ua».

Издание со ссылкой на Facebook-аккаунт Лавреги указывает, что он служил в подразделении Украинской добровольческой армии (УДА) и носил позывной «Тихий». Кроме того, предполагается, что Лаврега — сын волонтерши АТО Людмилы Лавреги. Две недели назад они побывали в Киеве. В друзьях у Ярового есть и второй подозреваемый в убийстве ребенка Евгений Семенов.

Также «Страна.ua» пишет, что в 2018 году Лаврега был награжден из рук тогдашнего президента Украины Петра Порошенко орденом «За мужество» третьей степени.

Официального подтверждения того, что к убийству причастны Лаврега и Семенов, пока нет.

Ранее, 1 декабря, на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве обстрелу подвергся автомобиль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Преступники открыли огонь по Range Rover, в результате чего ранили сидевшего в салоне трехлетнего мальчика. От полученных ранений ребенок скончался по дороге в больницу.

Позже подозреваемые в нападении были задержаны. Их личности не раскрываются.

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