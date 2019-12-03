Две россиянки усыновили 36 детей ради денег

В Кемеровской области мать и дочь усыновили 36 детей и незаконно использовали их денежные средства — для получения нужных документов они попросили помощи у местной сотрудницы органов опеки. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным главка, с апреля по май сотрудница органов опеки изготовила и подписала от своего имени несколько разрешений на использование денег, принадлежащих приемным детям. В июне семья переехала в другой регион на постоянное место жительства. Когда они вставали на учет, местные органы опеки усомнились в подлинности некоторых документов и запросили оригиналы вместо копий. Таким образом они обнаружили подделку.

Против сотрудницы опеки, изготовившей поддельные документы, завели дела по статье 288 УК («Присвоение полномочий должностного лица») и части 2 статьи 292 УК («Служебный подлог»). Отмечается, что подозреваемая сотрудничает со следствием.

Ранее в Москве арестовали семейную пару, которая годами истязала троих приемных детей и растрачивала выделенные на их содержание деньги. Перед этим в сети появилось видео, на котором запечатлено, как женщина оскорбляет и бьет детей. В одном ролике она кричит на мальчика и бьет его бутылкой за то, что тот взял конфеты у другого ребенка. На другой записи показано, как она физически наказывает приемного сына за плохо заправленную постель, бьет его головой о мебель, а второго мальчика пинает за неубранные вещи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru



