У россиян в 2019 году заберут критическую долю доходов

Доля обязательных платежей в 2019 году составит 15,3 процента от доходов россиян или 9,3 триллиона рублей, что на десять процентов больше, чем годом ранее. К такому выводу пришли аналитики «БКС Премьер», пишут «Известия».

В исследовании отмечается, что в 2018-м на платежи по кредитам приходились 9,6 процента доходов, а на ЖКХ и налоги — пять процентов. В текущем году эта доля изменилась до 10,4 процента и 4,9 процента соответственно. Таким образом, причиной роста доли обязательных платежей стали именно кредиты.

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Как указал заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Алексей Ведев, долю в 15 процентов уже можно считать критической, поскольку рост закредитованности в несколько раз опережает рост номинальных доходов — 3-4 процента против почти 20 процентов. Такая тенденция увеличивает риски неплатежей.

Рост номинальных располагаемых доходов (после вычета обязательных платежей) в 2019 году эксперты оценили в 3,2-3,8 процента, а если учитывать инфляцию, то этот показатель не превысит одного процента.

Часть аналитиков указывают, что Центробанк пытается замедлить потребительское кредитование, чтобы рост в 2020 году оставался на уровне 12-17 процентов. В связи с этим в следующем году обязательные платежи могут вырасти на 4,2-4,8 процента. В то же время другие эксперты не верят в положительный эффект от мер ЦБ, потому что банки могут увеличить лимиты по кредитам и сроки, что позволит выплатам оставаться стабильными.

Ранее в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) подсчитали, что в среднем россияне, чтобы не выйти на просрочку, должны отдавать в месяц по кредиту не более 25-30 процентов от дохода. По данным организации, около 55 процентов заемщиков не имеют проблем с кредитами.

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