Комик Илья Соболев выступит с большим сольным концертом в Москве

Стендап-комик и популярный YouTube-блогер Илья Соболев выступит 9 декабря с сольным концертом в «Известия Hall». Об этом сообщается на сайте площадки.

Концерт станет финальным в 2019 году, он завершит годовой сольный тур Соболева по России и Европе. Организаторы мероприятия обещают интерактив и «фишки», которых не было ни в одном предыдущем выступлении комика.

Соболев — комик, резидент Comedy Club и телеведущий. Илья также является продюсером и ведущим юмористического тв-шоу «Прожарка».

В настоящее время выступает сольно со стендапами. Параллельно ведет свой YouTube-канал, на который подписано более миллиона человек. Видео на канале Соболева суммарно собрали более 100 миллионов просмотров.

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