Разрушивший тысячи пар комик впервые выступит в России

Известный стендап-комик Дэниел Слосс (Daniel Sloss) впервые выступит в России. 23 ноября он презентует новую полуторачасовую программу «X» на сцене Music Media Dome.

Слосс обрел мировую известность благодаря двум спешелам, Dark и Jigsaw, которые вышли на Netflix в 2018 году. Последний, как считается, спровоцировал большое количество расставаний. СМИ писали, что выступления стендапера разрушили, по меньшей мере, четыре тысячи пар и 17 браков. Слосс ведет подсчет расставаний своей странице в Twitter.

Специальным гостем программы «X» станет британский стендап-комик Кай Хамфрис.(Kai Humphries), который выступит соло.

Концерт пройдет на английском языке. На официальном сайте шоу можно забронировать наушники с синхронным русским переводом.

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