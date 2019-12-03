Россиянка погибла в Испании от рук любовника-испанца

В испанском городе Эль-Прат-де-Льобрегат в провинции Барселона задержан испанец, сознавшийся в убийстве своей любовницы-россиянки. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на каталонские правоохранительные органы.

«Он был задержан на улице, когда шел сдаваться», — рассказал журналистам источник.

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Гражданку России обнаружили в доме с признаками насильственной смерти. Ее возлюбленный, 44-летний испанец, признался, что убил ее.

Известно также, что администрация города с населением 63 тысячи человек объявила трехдневный траур по погибшей и провела акцию памяти.

В июне текущего года в Испании нашли мертвой 14-летнюю россиянку. Главным подозреваемым по делу оказался ее родной брат, пропавший вскоре после убийства. Его спустя несколько месяцев обнаружили и задержали в Германии.

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