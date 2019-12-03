В Европе назвали уровень воровства в главной отрасли Украины

В 2015-2017 годах украинские экспортеры аграрной продукции вывели в офшоры минимум 1,5 миллиарда долларов прибыли, пишет «Слідство.Інфо» со ссылкой на исследование европейских экспертов.

Во главе группы стоял специалист в области международного налогообложения и ценообразования Томмасо Фаццио. Итоговый доклад заслушали депутаты Европейского парламента. Работу оплатило правительство Германии.

Как указали специалисты, большая часть украинского агроэкспорта прошла через юрисдикции с низкими налогами, то есть через офшоры или схожие с ними страны, например, Кипр. Фаццио подчеркнул, что, скорее всего, такая схема применяется для того, чтобы платить меньше налогов на Украине.

По его словам, если украинский производитель продаст зерно напрямую, например, Франции, то ему придется заплатить больше налогов, чем если товар проследует через другую страну.

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Главная проблема расследования в том, что на Украине налоговая отчетность для экспортеров сельскохозяйственной продукции не является публичной. Поэтому понять напрямую, сколько именно налогов уплатили такие компании, невозможно. Однако специалисты с помощью других статистических данных предположили, что 1,5 миллиарда долларов было выведено только через поставки за рубеж пшеницы и кукурузы (40 процентов агроэкспорта Украины).

Украина является одним из крупнейших производителей сельхозпродукции в мире. В 2018 году объем агроэкспорта составил 18,8 миллиарда долларов или почти 40 процентов от общеукраинского экспорта.

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