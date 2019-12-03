Таджиков оставили без переводов денег из России

Western Union, Contact и «Близко» приостановили операции по отправке средств в Таджикистан в связи с запуском в республике 3 декабря новой системы денежных переводов. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на операторов call-центров.

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В рамках новой системы денежные переводы должны осуществляться через Национальный банк Таджикистана (НБТ). Все работающие в республике платежные системы, большинство из которых российские, должны подключиться к национальному процессинговому центру при регуляторе, который и обрабатывает переводы. Однако не все компании успели присоединиться к системе. Так, в Western Union заявили, что приостановили переводы на время, пока компания завершает работу над изменением организации процессинга. В Contact и «Близко» на запросы не ответили.

MoneyGram, «Юнистрим» и «Золотая корона» продолжат осуществлять переводы, однако не гарантируют получение средств. Так, в MoneyGram заявили, что узнать об отказе можно только непосредственно при совершении перевода. В «Юнистрим» сообщили, что ограничения вводятся только в отношении выдачи средств в нацвалюте Таджикистана, но не выдачи в рублях, долларах или евро. В «Золотой короне» заверили, что не будут приостанавливать переводы, но предупредили о возможном отказе в выдаче непосредственно на территории Таджикистана.

В «Юнистрим» рассказали, что успели подключиться к новой системе. В «Золотой короне» сообщили, что им этого сделать не удалось по не зависящим от компании причинам. В MoneyGram на запрос издания оперативно не ответили.

Ранее сообщалось, что запуск новой системы может поставить под угрозу международные переводы. Однако в таджикистанском регуляторе заверили, что денежные переводы из России остановлены не будут.

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