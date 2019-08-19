В СНГ национализируют переводы мигрантов

Национальный банк Таджикистана (НБТ) с 1 сентября запускает собственную систему денежных переводов, через которую придется работать всем зарубежным платежным системам, в том числе российским. Такой подход не имеет прецедентов на постсоветском пространстве и противоречит российскому законодательству, пишет «Коммерсантъ».

Письмо с такой информацией получили российские компании. После этого Национальная платежная ассоциация (НПА) обратилась в Центробанк и к министру финансов, первому вице-премьеру Антону Силуанову. Как объяснили в организации, по сути идея НБТ означает запрет прямого доступа иностранных платежных систем в страну. В случае России речь идет о крупном рынке — в первом квартале этого года объем переводов в Таджикистан из России составил 462,4 миллиона долларов.

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Когда изменения вступят в силу, платежные системы не смогут взаимодействовать с таджикскими банками напрямую. Им всем придется открыть корреспондентские счета в НБТ, а переводы удастся провести, только если на них будут средства.

НБТ объяснил инициативу желанием «поддержать стабильность банковской системы Таджикистана в сфере оборота денег», снизить операционные риски и издержки. «Объем средств, который должны поддерживать участники национальной системы по денежным переводам, рассчитывается самими участниками в зависимости от объема переводов», — утверждают в банке.

Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова отметила, что нововведение вступает в конфликт с российским законом «О национальной платежной системе». Дело в том, что расчетным центром для российских систем денежных переводов может быть только российская структура — Центробанк, российский банк или Внешэкономбанк. А в данном случае ею становится зарубежный центробанк. Опасение вызывает и тот факт, что никаких гарантий возврата средств Нацбанк Таджикистана не предоставит, а распоряжаться ими он сможет без ограничений по своему усмотрению. По мнению Михайловой, изменения приведут и к росту комиссии за перевод, потому что исчезнут все многолетние наработки рынка.

В Центробанке и Минфине подтвердили, что получили письмо НПА и сейчас изучают его.

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