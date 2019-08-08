ЦБ предложил банкам вторгнуться в личную жизнь россиян и нарушить закон

Центробанк рекомендовал участникам платежного рынка обмениваться персональными данными клиентов. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте регулятора. Речь идет о номерах телефонов и платежных карт при денежных переводах. Такие рекомендации в ЦБ объяснили борьбой с мошенничеством, хотя они могут нарушать закон о персональных данных.

В частности, регулятор советует банкам при осуществлении или попытке осуществления перевода с использованием платежных карт включать в авторизационное сообщение, которое формируется при переводе денег, информацию о номере карты или банковского счета получателя средств.

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«При осуществлении или попытках осуществления переводов денежных средств с увеличением остатка средств клиента — абонента системы подвижной радиотелефонной связи с использованием платежной карты — сведений об абонентском номере подвижной радиотелефонной связи получателя средств», — говорится в документе. Одновременно банкам предлагают включать пункт о предоставлении мобильных номеров в условия договоров.

В середине июля стало известно, что в России планируют разрешить использовать информацию о гражданах без их согласия. Если поправки в закон примут, обладатель данных, например, мобильный оператор, будет обязан обезличить их так, чтобы не допустить возможность определения конкретного человека. Под этой информацией подразумеваются данные о местоположении человека, его пол, возраст, а также средний счет за сотовую связь. Также это может коснуться информации о поисковых запросах пользователей, интернет-покупках, а также данных о состоянии банковских счетов.

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