Таджикам запретят отправлять деньги домой из России

Выходцы из Таджикистана, живущие и работающие в России, с 3 декабря не смогут отправлять деньги на родину при помощи нынешних популярных платежных систем, пишет «Коммерсантъ».

Причина — в переходе Таджикистана на новую систему денежных переводов. С 3 декабря все они должны будут осуществляться через Национальный банк Таджикистана (НБТ) — центробанк страны. Все платежные системы, работающие на местном рынке (большинство из них — российские) к этому сроку обязаны подключиться к национальному процессинговому центру при НБТ, который теперь будет обрабатывать все переводы.

При этом, отмечает издание, ни одна система до сих пор не выполнила требования регулятора. Теперь все они могут лишиться права работать на территории страны и осуществлять денежные переводы без открытия счета.

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Отказ платежных систем от сотрудничества с НБТ объясняется прямым запретом от российского ЦБ — в частности, он запрещает российским небанковским кредитным организациям (большинство платежных систем зарегистрированы в таком качестве) иметь корреспондентские счета в НБТ. При этом в нынешней ситуации российский ЦБ заявил, что препятствий для подключения к новой системе нет.

В связи с этим российские платежные системы обращались в НБТ с просьбой об отсрочке реформы на полгода, однако получили отказ.

Таджикистан занимает второе место по объему денежных переводов из России. В 2018 году в эту страну было перечислено 2,5 миллиарда долларов.

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