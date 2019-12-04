Остановивший террориста в Лондоне повар раскрыл подробности инцидента

Повар Лукаш Кочочик, остановивший террориста на Лондонском мосту, впервые прокомментировал случившееся. Об этом пишет Mirror.

Выходец из Польши 38-летний Кочочик рассказал, что остановил нападавшего с помощью церемониального шеста длиной в пять футов (полтора метра) один на один. «Я и несколько других пытались помешать террористу. (...) Я пользовался шестом, который обнаружил там же (в его рыбной лавке — прим. «Ленты.ру»). Кто-то другой взял бивень нарвала», — отметил мужчина. По его словам, он действовал инстинктивно.

Бивнем воспользовался Джеймс Форд, который также оказался свидетелем того, как 28-летний Усман Хан появился с ножами на Лондонском мосту и начал нападать на прохожих. Форд не растерялся, сорвал со стены здания лондонской гильдии рыботорговцев полутораметровый бивень нарвала и попытался обезвредить террориста. Ранее мужчина отбыл тюремное заключение за убийство женщины в 2004 году.

Лишь после этого на месте преступления появились полицейские, которые в итоге застрелили Хана. В результате нападения погибли двое человек. По словам очевидцев, без помощи Кочочика и Форда жертв было бы гораздо больше.

О нападении мужчины с ножом на прохожих на Лондонском мосту стало известно в пятницу, 29 ноября. Также было обнародовано видео ликвидации преступника: на ролике видно, как полицейские оттаскивают от него мужчину, на которого он напал, а затем открывают огонь по лежащему подозреваемому.

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