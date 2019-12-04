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Песков ответил на вопрос о контроле спецслужб над российским мессенджером

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

Не стоит делать скоропалительных выводов о якобы имеющем место контроле мессенджера TamTam со стороны российских спецслужб, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 4 декабря.

«С чего вы взяли, что TamTam контролируется российскими спецслужбами? И при чем тут Кремль, администрация президента или [президент Владимир] Путин?» — поинтересовался Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Сотрудник СМИ указал на публикацию в издании Insider, где также говорилось о том, что боевики запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» опубликовали первое заявление о своей ответственности за теракт в Лондоне 29 ноября в TamTam. Песков посоветовал обратиться к принятой у англичан формулировке highly likely (с высокой вероятностью — прим. «Ленты.ру»), а подробности выяснять у провайдера этого мессенджера.

Ранее в среду представители российского мессенджера TamTam заявили, что сервис блокирует как чаты, так и каналы, содержащие пропаганду терроризма и насилия.

29 ноября мужчина напал с ножом на прохожих на лондонском мосту. Британские правоохранительные органы классифицировали случившееся как теракт.

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