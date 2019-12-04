Российский мессенджер открестился от террористов

Представители российского мессенджера TamTam заявили, что сервис блокирует как чаты, так и каналы, содержащие пропаганду терроризма и насилия. Об этом говорится в заявлении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так представители сервиса отреагировали на публикации о том, что террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) переместилась с платформы Telegram в TamTam, где рассказала о своей роли в организации теракта в Лондоне.

Сообщается, что запрет на проявление насилия прописан в лицензионном соглашении сервиса. В противодействии такому контенту задействованы автоматические алгоритмы TamTam. Команда мессенджера за 20 минут удаляет каналы, на которые поступают жалобы, благодаря чему опасную активность удалось заморозить. Сотрудники также отметили, что большинство подобных чатов и каналов были удалены после создания.

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Ранее бельгийский эксперт по террористическим группировкам Питер Ван Остайен рассказал изданию Insider, что первое сообщение ИГ о причастности к теракту в Лондоне появилось в принадлежащем Mail.ru Group мессенджере раньше, чем в Telegram. Однако он уверен, что террористы не смогут использовать сервис в течение длительного времени — из 50 чатов, в которые он внедрился, 48 были заблокированы к 3 декабря.

Нападение вооруженного ножом человека на прохожих, произошедшее на мосту в Лондоне 29 ноября, квалифицировано британскими властями как теракт. Террорист был застрелен полицией.

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