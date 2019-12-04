Москвичам пообещали метель и туман

В Москве во второй половине дня 4 декабря ожидается снег, переходящий в мокрый снег, метель и туман с гололедом. Об этом сообщила ведущая сотрудница центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, передает РИА Новости.

Волосюк отметила, что в столице потеплеет и к вечеру температура будет около нуля — минус 2 градусов, в столичном регионе ожидается ноль — минус 3.

Атмосферное давление будет падать, к вечеру оно составит 740 миллиметров ртутного столба — это на 7 единиц ниже московской нормы. Отмечается, что скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, в порывах местами сможет достигать 15 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что устойчивый слой снега в Москве ожидается лишь в конце декабря. Отмечалось, что снежный покров уже установился во многих частях Сибири, Дальнего Востока и Урала, в Карелии, Архангельской, Мурманской и Вологодской областях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

.