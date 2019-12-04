Власти Подмосковья отчитались о социальных выплатах

Доплату к пенсии в текущем году получают 169 тысяч неработающих пенсионеров Подмосковья, она составляет около 10 тысяч рублей, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская. Ее цитирует РИАМО.

«Доплата к пенсии назначается жителям Московской области, которые получают пенсию в Подмосковье, но ее размер с учетом общей суммы материального обеспечения не превышает величину прожиточного минимума пенсионера», — сказала Фаевская.

Она добавила, что претендующие на получение доплаты должны быть неработающими и иметь регистрацию в регионе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что власти должны поддерживать людей старшего возраста. После принятия в РФ пенсионной реформы он распорядился сохранить действующие региональные льготы для этой категории граждан. По его инициативе с этого года в регионе реализуется программа «Активное долголетие, в рамках которой пожилые люди могут бесплатно заниматься спортом и посещать творческие кружки.