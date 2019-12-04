Российскому региону пообещали потепление на 25 градусов

В центре Красноярского края за четыре дня температура повысится на 25 градусов — минимальная температура составят минус 20 градусов, максимальная от минус 5 до минус 10 градусов. На данный момент температура там составляет минус 44-46 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Российская газета».

Синоптик отметил, что на юге Западной Сибири температура составляет минус 25 градусов — это ниже нормы на 12-14 градусов. При этом он сообщил, что пройдет «совсем немного времени» и к концу рабочей недели температура повысится, а в Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областях начнется оттепель.

«В центральных же областях, в том числе и в Москве, зима пока только делает робкие попытки утвердить свои права», — добавил Вильфанд. Он отметил, что на следующей неделе ожидается небольшое понижение температуры, а к середине недели будут отрицательные значения.

Ранее сообщалось, что в Москве во второй половине дня 4 декабря ожидается снег, переходящий в мокрый снег, метель и туман с гололедом. Атмосферное давление будет падать, к вечеру оно составит 740 миллиметров ртутного столба — это на 7 единиц ниже московской нормы. Отмечается, что скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, в порывах местами сможет достигать 15 метров в секунду.

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