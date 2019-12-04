Следователей попросили проверить финансы банды Цапков

Адвокаты родственников жертв кущевской банды Сергея Цапка подали в Следственный комитет России (СКР) заявление с просьбой проверить финансы группировки. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, суд присудил потерпевшим от действий банды компенсации на общую сумму в 300 миллионов рублей. В результате со счета матери главаря банды Надежды Цапок были взысканы 119 миллионов рублей, еще 31 миллион выплатила вдова Сергея Цапка Анжела-Мария. При этом больше платить они не собираются.

Адвокаты потерпевших рассказали, что зарегистрированная как домохозяйка Анжела-Мария живет в трехэтажном особняке, ездит на дорогой иномарке с водителем, а на ее счете в банке лежат шесть миллионов долларов. Защитники попросили правоохранительные органы разобраться, откуда у вдовы могли появиться такие деньги, подчеркнув, что в банк средства поступили летом 2010 года в виде наличных. Установить законное их происхождение, считают адвокаты, можно было бы в ходе доследственной проверки или возбужденного уголовного дела.

Кроме того, представители потерпевших обратили внимание на то, что уголовные дела по поводу денег получавшей многомиллионные кредиты банды до сих пор не возбуждены. По словам адвокатов, на счетах группировки осели пять миллиардов рублей. Они обратились в СКР с просьбой провести процессуальную проверку.

Банда Цапков промышляла грабежами и рэкетом на территории Краснодарского края в 1990-2000 годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. Убийство получило широкую огласку, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами, а ее членов приговорили к длительным тюремным срокам. Лидер банды Сергей Цапок умер в колонии в 2014 году.

28 ноября сообщалось, что в своем доме в Краснодаре был найден мертвым бывший начальник ОВД по Кущевскому району Краснодарского края Владимир Финько, называемый покровителем банды Цапков. Предположительно, мужчина покончил с собой.

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