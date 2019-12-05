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Дмитрий Киселев увидел противоречие между РПЦ и Богом

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Телеведущий, гендиректор международного информационного агенства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил о наличии у Русской православной церкви разногласий с богом в вопросе суррогатного материнства и экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом он сказал в эфире телеканала «Спас» во время дебатов с протоиереем Александром Абрамовым.

«Воля Божья и воля церкви — это не одно и то же. Как мне представляется, на данном этапе существования церкви, воля Божья — "плодитесь и размножайтесь" — вошла в противоречие с волей церкви», — сказал телеведущий. По словам Киселева, РПЦ могла бы способствовать деторождению с помощью новых технологий и таким образом помогать матерям.

Он также подчеркнул, что в Библии ничего не говорится о запрете суррогатного материнства и ЭКО, хотя РПЦ выступает против этих методов зачатия, согласно основам социальной концепции православной церкви, которые написаны людьми. «Лучше помочь человеку встать на сторону жизни», — заключил Киселев.

1 декабря ведущий «Вестей недели» уже высказал в эфире «России 1» свою позицию по этому вопросу. Он посчитал, что Русская православная церковь могла бы изменить отношение к суррогатному материнству. Для этого необходимы религиозно-светские дискуссии и разработка соответствующих моральных норм, пояснил он.

При этом Киселев в эфире регулярно упрекает Запад в сексуальной распущенности. В 2013 году телеведущий призывал сжигать сердца геев как непригодные для продолжения чьей-либо жизни. Однако в 2015 году Киселев в эфире своей авторской программы на «России 1» назвал допустимым регистрацию однополых союзов в России, по примеру Нидерландов или Франции.

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