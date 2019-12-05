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Россия призвала Белоруссию не бояться «сокращения суверенитета»

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Союзное государство России и Белоруссии — большая ценность, уровень интеграции очень высокий, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью российским телеканалам. Прямую трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24».

Он призвал сохранить интеграцию двух стран и найти решение по всем проблемным вопросам. «Любая интеграция частично сокращает суверенитет, этого не нужно бояться», — сказал премьер.

Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет документы об интеграции с Россией, которые могут принести вред стране. Ранее он уже выражал сомнения относительно целесообразности интеграции из-за якобы постоянно меняющихся условий соглашения.

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