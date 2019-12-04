Лукашенко захотел передать детям независимую и суверенную страну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости сохранить независимость и суверенитет страны для будущих поколений. Об этом он сказал на совещании с активом Минской области, передает БЕЛТА.

Он отметил, что его поколению удалось создать «первое в истории независимое государство», указав на необходимость сохранить его. По его мнению, этому будет способствовать появление во власти молодых людей. «Чтобы мы спокойно могли, глядя на своих детей, которые будут управлять этой страной. Чтобы наши дети жили в этой стране и радовались, что мы им подарили эту суверенную и независимую страну», — сказал он.

При этом президент отметил, что, говоря об управлении страной, он не имел в виду именно своих детей, пообещав, что они не будут становиться во главе Белоруссии.

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В ноябре старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор был избран первым вице-президентом Национального олимпийского комитета республики. Белорусский лидер подчеркнул, что предложение выдвинуть его сына на эту должность исходило не от него.

Незадолго до этого Лукашенко опроверг слухи о своем желании передать власть по наследству. «Пописывают в интернете: "Лукашенко, транзит власти, кто будет у власти..." Детей начинают перебирать. Так вот послушайте, никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти», — заявил он.

В последнее время тема суверенитета и независимости страны часто обсуждается в высших кругах Белоруссии. Лукашенко, в частности, говорил, что главным достижением страны является получение суверенитета и независимости. «И я горд и рад, что я первый президент этой суверенной страны. И то, что мы создали вместе», — заявлял он. Президент подчеркивал, что если обстановка в государстве будет дестабилизирована, то республика вновь «уйдет под плетку».

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