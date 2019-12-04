Бывший СССР
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Актер Евгений Миронов поддержал осужденного за картинки в соцсетях трангсендера
Ученый рассказал о судьбе белого медведя с надписью «Т-34»
Дешевое шампанское в России станет еще дешевле
Полиция отчиталась о профилактических арестах десятков фанатов в Петербурге
Венгрия пообещала не пускать Украину в НАТО
Мужчина инсценировал ограбление магазина ради руки и сердца возлюбленной
Украина обиделась на Казахстан из-за Крыма
У России попросили дружескую скидку на газ
Новости партнеров

В Литве Лукашенко окрестили «российским губернатором»

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Литовские консерваторы выступили с критикой действующих властей Белоруссии, назвав президента республики Александра Лукашенко «российским губернатором». Об этом говорится в письме члена Сейма от партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Лауринаса Касчюнаса на имя главы МИД Линаса Линкявичюса, которое опубликовано на сайте партии.

В письме политик выступает с критикой прошедших в Белоруссии парламентских выборов и заявляет, что Александр Лукашенко готов торговать белорусским суверенитетом ради «сохранения своего режима и личных гарантий безопасности». Развитие отношений Минска со странами Запада Касчюнас называет «политическим флиртом», который используется как рычаг давления в отношениях с Москвой.

Политик считает, что Вильнюс должен планировать свою политику исходя из этих предпосылок. При этом он указывает, что долгосрочной целью Литвы должно стать создание «суверенной и демократической Белоруссии», появление которой станет возможным только после ее превращения в национальное государство. Для достижения этой цели он предлагает укреплять сотрудничество с гражданским обществом и оппозицией Белоруссии, а также поддерживать «проекты общей европейской исторической памяти».

28 октября стало известно, что Белоруссия усилит численность сухопутного воинского контингента на границе с Литвой. Кроме того, министерство иностранных дел страны примет ряд информационных и дипломатических мер. Это, по словам министра обороны страны Андрея Равкова, позволит остро поставить вопрос о присутствии войск НАТО вблизи белорусской границы.

В середине октября в Литву прибыли первые военные из американского батальона, который разместится на территории страны на полгода. 1-й батальон 9-го полка 1-й дивизии Вооруженных сил США пробудет в Литве до весны 2020 года. Всего республика примет около 500 американских военнослужащих, а также 100 единиц военной техники, в том числе 30 танков M1 Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Литва решила увеличить армию
Военные НАТО начали учения на границе с Россией
Белоруссия и США обсудили размещение американских войск в Литве
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:00 3 декабря

«Не для того они кровь проливали»

Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионы
20:10Сегодня

Украина обиделась на Казахстан из-за Крыма

19:23Сегодня

В Казахстане женщина выдавала себя за судью и выносила фальшивые приговоры

17:51Сегодня

Армянский депутат назвал воров в законе хранителями традиционных ценностей

Бывший СССР00:01 1 декабря

«Это обыкновенная месть»

В Латвии запретили учиться на русском. Почему это называют исторической справедливостью?
17:40Сегодня

К Медведчуку и украинским оппозиционерам пришли с обысками

17:19Сегодня

Украинцев позвали на Майдан из-за переговоров с Россией

16:22Сегодня

Украина заплатит 850 тысяч евро за комнату в штаб-квартире НАТО

Бывший СССР00:0127 ноября

Нация на костях

Как голод 30-х годов помогает украинским президентам удерживать власть
16:04Сегодня

Зеленский захотел договориться с Путиным об обмене заключенными до Нового года

15:30Сегодня

Обещавшую «вжарить по России» замминистра Украины уволили

15:09Сегодня

Таджиков предостерегли от общения с носителями «беспорядочных» бород

Россия
В Госдуме ответили РПЦ на критику закона о домашнем насилии
«Часть пациентов просто не доживет»
Из России исчезают жизненно важные импортные лекарства. Что об этом говорят врачи?
В СПЧ понадеялись на справедливый суд для участников акции 27 июля
«Наслаждаешься видом пачек банкнот»
 
Путин высказался о возможной войне в космосе
Выросло число жертв после падения автобуса с моста под Читой
В искореженном салоне все еще могут быть живые. Что известно о ЧП в Забайкалье
Симонян иронично отреагировала на пикировку Навального в Twitter
Все материалы
Мир
Венгрия пообещала не пускать Украину в НАТО
Зелимхан ХангошвилиГермания вышлет двух российских дипломатов
Россию подозревают в убийстве сторонника Басаева. Это грозит новыми санкциями
Высылка российских дипломатов не повлияет на переговоры по Донбассу
«Молчание убивает»
Француженки все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Власти и полиция бездействуют
Россию и США обвинили в приближении ядерной катастрофы
Старенький принц
Наследник Елизаветы II всю жизнь ждал корону. Чем он занимался последние 70 лет?
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Все материалы
Бывший СССР
В Литве Лукашенко окрестили «российским губернатором»
«Не для того они кровь проливали»
Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионы
Украина обиделась на Казахстан из-за Крыма
«Это обыкновенная месть»
В Латвии запретили учиться на русском. Почему это называют исторической справедливостью?
В Казахстане женщина выдавала себя за судью и выносила фальшивые приговоры
Десантный корабль «Юрий Олефиренко»Слили в унитаз
Пока Украина судится за разграбленные туалеты, ее флот превращается в металлолом
Армянский депутат назвал воров в законе хранителями традиционных ценностей
Все материалы
Экономика
Дешевое шампанское в России станет еще дешевле
То ли еще будет
Распад Европы, крах доллара и господство России — безумный прогноз на 2020 год
У России попросили дружескую скидку на газ
Россия и Китай запустили «Силу Сибири»
Газопровод стоимостью более триллиона рублей меняет расклад сил на мировом рынке газа
Успех «Силы Сибири-2» поставили под сомнение
Технологии будущего
Основатель компании по переработке отходов — о бизнесе и экологических проблемах
Определены главные опасности для экономики России
Все материалы
Силовые структуры
Названа возможная причина стрельбы в Перми
«Он завел мальчика в алтарь и заставил оголиться»
Российский священник годами совращал детей в своем храме. Его считали чудотворцем
Тюремщики объявили войну одному из главных авторитетов Дальнего Востока
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российские полицейские трое суток избивали очевидца убийства
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
Российские сектанты истязали детей. Изгнание бесов закончилось убийством мальчика
Российский полицейский застрелил мужчину
Все материалы
Наука и техника
В iPhone вернут сканер отпечатка пальца
«Он был типичным самодуром»
Нелепое правление и мучительная смерть Павла I — самого странного императора России
Предсказано скорое появление солдат-киборгов в США
«У него больше власти, чем у кого-либо»
Он создал величайшие устройства Apple. И ушел из компании спустя 27 лет
«Роскосмос» ответил на слова о крахе России как космической державы
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Xiaomi закрыла линейку дешевых смартфонов
Все материалы
Спорт
Нурмагомедов стал героем карикатуры американского художника
Моуринью будет мстить за унижение в Манчестере
«Тоттенхэм» штампует победы с Особенным. Смотрите матч с МЮ по подписке в подарок
Стало известно о жизни Кокорина на «зарплату кондуктора»
Адриан Сан-Мигель дель Кастильо«Мы выпустили замерзшего голкипера»
Осечка «Сити», новая победа Моуринью и железный характер «Лестера» — главные события тура АПЛ
В Англии тур АПЛ впервые полностью показали в интернете
Василий Соломин«Не выиграет чемпионат — посадим!»
Он стал первым советским чемпионом мира по боксу. За что спортсмен получил 10 лет колонии?
В «Зените» отреагировали на сравнение с империей зла
Все материалы
Культура
Актер Евгений Миронов поддержал осужденного за картинки в соцсетях трангсендера
Супергерои и котики
История комиксов, заметки порнозвезды и страхи советских людей — лучшие книги Non/fiction
Еще одну популярную рождественскую песню признали оскорбительной
А у нас на селе
Фонд кино потратил на кинозалы в регионах 4 миллиарда рублей. В них никто не ходит
Бекмамбетов пообещал вернуться к фильмам серии «Дозор»
За гранью добра и зла
Робот-возлюбленный, веганы и депрессия — 10 лучших романов зимы на Non/fiction
В трейлере нового фильма о Джеймсе Бонде показали женщину-агента 007
Все материалы
Интернет и СМИ
Зеленский отказался говорить со Скабеевой по телефону и повесил трубку
Военное положение
В интернете наступила новая эра. Теперь абсолютно каждый находится под угрозой
Телеведущий Шепелев рассказал о новой возлюбленной после Фриске
«Это была победа»
Советский журнал под видом пропаганды говорил на запретные темы. Молодежь была в восторге
Мужчины пожаловались на неумение женщин выбирать подарки
«Женственность — это целое искусство»
Издевательства, унижения и сексизм: как телешоу учит дерзких россиянок ублажать мужчин
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Все материалы
Ценности
Внешний вид Мелании Трамп на приеме НАТО ввел в замешательство поклонников
Рука об руку
Как появилось древнейшее украшение в истории и почему оно популярно до сих пор
Подружка невесты задрала платье и показала нижнее белье на общем фото
Уоллис Симпсон и Эдуард VIII«Звезда вечеринок и мечта всех дам»
Дружба с Гитлером и стыдная любовь к американке: как жил самый стильный британский король
Силиконовые импланты перевернулись внутри ягодиц женщины
Мистер люкс
Он сколотил миллиардное состояние на любви людей к роскоши. И не намерен останавливаться
Назван самый стильный мужчина в мире
Все материалы
Путешествия
Названы недоступные российским туристам дорогие страны
Трущобы по-русски
Когда-то этот город был заполнен мафиози, теперь — мусором. Но туристы хотят сюда попасть
Раскрыт досуг пилотов во время управления самолетом
Эпир. Деревня Моливдоскепасти. Свято-патриарший монастырь Моливдоскепасту на границе с АлбаниейБлиже к народу
Древние города и монастыри в горах: неизвестные уголки Греции глазами россиянина
Домогавшийся пассажирки самолета россиянин получил отпор и бросился к пилотам
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
Названы самые посещаемые туристами города мира
Все материалы
Из жизни
Мужчина принял койота за собаку и пригрел в своей машине
«Мы готовы на все, чтобы выжить»
Бедняки истребляют редких животных. Все ради причуд богачей
Фермеры заставили коров пастись среди трупов их сородичей
«Долго не могла отпустить русскую жизнь»
История россиянки о жизни в Гамбурге
Участницы «Мисс Вселенная 2019» показали себя без косметики
Джон Эрик УэллсБольшая маленькая ложь
Маляр притворился миллионером и обманул десятки людей. За это его ищут по всему миру
Пес включил микроволновку и поджег дом
Все материалы
Смешные ролики ноября
Бегущий по лезвию Теслы, непобедимый Wrangler и кое-что странное
Необычные дверные ручки
Рычаги, кнопочки и откровенная бутафория вместо «рукопожатия»
Чем вдохновлялись авторы Tesla Cybertruck?
Все идейные предшественники пикапа Tesla: Очень Серьезное Расследование «Мотора»
Лучший внедорожник мира всего за 7 миллионов
Видео: русский Sherp Max — ему рукоплещет Top Gear, он есть в гараже Канье Уэста...
Tata представила «премиальный» хэтчбек по цене Lada Granta
Ford и McDonald’s разработали пластик из кофейной шелухи
Московские угонщики предпочитают японские внедорожники
Все материалы
Дом
Названы города мира с самыми дорогими рабочими местами
Все там были
Фарцовщики, агенты КГБ и элита: тест на знание лучших гостиниц СССР
Россиянка заболела и трижды лишилась квартиры
На карте не значится
Россияне бегут прочь из больших городов. Где они начинают жизнь с нуля?
Раскрыта настоящая причина роста цен на квартиры в Москве
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
Названо самое уродливое здание России
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Россия направилась в сторону высокой степени утилизации пластика
В Крыму впервые прошел виртуальный концерт
В Сибири похвалились масштабами дорожного ремонта
В объекты по обработке мусора в России вложили миллиарды рублей
Все материалы