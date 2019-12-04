В Литве Лукашенко окрестили «российским губернатором»

Литовские консерваторы выступили с критикой действующих властей Белоруссии, назвав президента республики Александра Лукашенко «российским губернатором». Об этом говорится в письме члена Сейма от партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Лауринаса Касчюнаса на имя главы МИД Линаса Линкявичюса, которое опубликовано на сайте партии.

В письме политик выступает с критикой прошедших в Белоруссии парламентских выборов и заявляет, что Александр Лукашенко готов торговать белорусским суверенитетом ради «сохранения своего режима и личных гарантий безопасности». Развитие отношений Минска со странами Запада Касчюнас называет «политическим флиртом», который используется как рычаг давления в отношениях с Москвой.

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Политик считает, что Вильнюс должен планировать свою политику исходя из этих предпосылок. При этом он указывает, что долгосрочной целью Литвы должно стать создание «суверенной и демократической Белоруссии», появление которой станет возможным только после ее превращения в национальное государство. Для достижения этой цели он предлагает укреплять сотрудничество с гражданским обществом и оппозицией Белоруссии, а также поддерживать «проекты общей европейской исторической памяти».

28 октября стало известно, что Белоруссия усилит численность сухопутного воинского контингента на границе с Литвой. Кроме того, министерство иностранных дел страны примет ряд информационных и дипломатических мер. Это, по словам министра обороны страны Андрея Равкова, позволит остро поставить вопрос о присутствии войск НАТО вблизи белорусской границы.

В середине октября в Литву прибыли первые военные из американского батальона, который разместится на территории страны на полгода. 1-й батальон 9-го полка 1-й дивизии Вооруженных сил США пробудет в Литве до весны 2020 года. Всего республика примет около 500 американских военнослужащих, а также 100 единиц военной техники, в том числе 30 танков M1 Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley.

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