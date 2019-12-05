Богатая пассажирка самолета покичилась деньгами и загнала бортпроводника в угол

Сотрудники авиакомпании British Airways обратились в суд с заявлением на пассажирку, напавшую на них во время полета. Об этом пишет Metro.

Инцидент произошел в декабре 2018 года на борту воздушного судна, следовавшего из Лондона в Кейптаун. 47-летняя Эмма Лэнгфорд (Emma Langford), находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, сначала сообщила бортпроводникам, что хочет пить, а затем пыталась выяснить, могут ли они себе позволить потратить четыре тысячи фунтов (335 тысяч рублей) за место в самолете, как это сделала она.

После того как члены экипажа выдали женщине бутылку воды и попросили вернуться на свое кресло, она схватила одну из стюардесс за плечи и толкнула к двери аварийного выхода, а потом разбила посуду, опрокинув поднос. «Затем она подошла к старшему бортпроводнику и загнала его в угол. Он вытянул руку, чтобы защитить себя, но она ударила его дважды», — указано в тексте.

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Одна из сотрудниц авиакомпании заявила также, что Лэнгфорд оскорбила ее. «Она назвала меня пухлой и сказала, что у меня толстая задница. Это было очень обидно. (...) Я чувствовала себя униженной перед всеми коллегами и пассажирами», — отметила заявительница, добавив, что дебоширка пнула ее по ногам.

До прибытия лайнера нарушительницу удерживал присутствовавший на борту сотрудник полиции. В настоящее время она освобождена под залог. Предполагается, что суд вынесет приговор по делу 3 января 2020 года. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

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