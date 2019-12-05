США позволили России забрать обратно «Морской старт»

Государственный департамент США и другие ведомства дали разрешение компании S7 Space перебазировать инфраструктуру плавучего космодрома «Морской старт» из Калифорнии на Дальний Восток, сообщает ТАСС.

«Переход стартовой платформы и сборочно-командного судна в порт [Славянского судоремонтного завода] на Дальний Восток планируется в 2020 году», — заявили в компании.

В апреле генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что на базе перспективной одноразовой ракеты «Союз-5» планируется создание облегченного коммерческого многоразового носителя «Союз-5 Light».

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В марте сообщалось, что российская компания S7 Space, владеющая плавучим космодромом Sea Launch («Морской старт») приостановила действие контракта на производство 12 украинских ракет-носителей «Зенит 3SL».

Работа по созданию «Морского старта» началась в 1995 году. Учредителями одноименной компании стали Boeing, ракетно-космическая корпорация «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (современный Aker Solutions), украинские конструкторское бюро «Южное» и завод «Южмаш». В 2009 году компания «Морской старт» объявила о своем банкротстве, а после реорганизации ведущую роль в проекте получила «Энергия». О том, что платформу выкупит дочерняя структура компании S7 Group, стало известно в 2016 году.

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