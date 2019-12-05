Трамп и Небензя обменялись шутками в Белом доме

Президент США Дональд Трамп и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обменялись шутливыми репликами на обеде в Белом доме. Об этом сообщает «Интерфакс».

В званом обеде принимали участие постпреды стран Совета Безопасности ООН. Они по очереди представлялись Трампу и благодарили его за организацию встречи.

Перед тем как с приветственным словом выступил Небензя, с президентом США поговорила дипломат из Польши. Она напомнила, что ее страна вскоре покинет Совбез ООН, поскольку не является его постоянном членом. Когда очередь перешла к российскому представителю, тот сказал: «Россия из СБ ООН никуда уходить в обозримом будущем не собирается».

Также Небензя пошутил по поводу того, что ему и его коллегам во время экскурсии по Белому дому показали Китайскую комнату. «Мы увидели Китайскую комнату, но вот Российской комнаты нет», — отметил дипломат. «Мы разберемся с этим», — пошутил в ответ Трамп.

Затем Небензя похвалил за усердную работу постоянного представителя США Келли Крафт, на что Трамп сказал: «Вы тоже хорошо работаете».

Ранее, в мае, американский сенатор Чак Шумер возмутился поведением президента США, который во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным «сплетничал о теориях заговора Fox News». По мнению Шумера, приоритеты Трампа ужасны и подрывают демократию.

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