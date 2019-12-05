Совет судей решил не наказывать СМИ за критику в публикациях

Совет судей России отказался от идеи вводить ответственность для СМИ за выпуск публикаций, дискредитирующих судебную систему. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщил ТАСС председатель Совета Виктор Момотов.

По его словам, предложения о разработке правил освещения в СМИ деятельности судов действительно прозвучали на заседании профильной комиссии Совета, где обсуждалась концепция информационной политики судебной системы. Однако это были мнения отдельных судей, в окончательную версию документа предложения не попали.

Как отметил Момотов, принимая решение об утверждении концепции, Совет судей «исключил все вопросы, касающиеся разработки механизма защиты от дискредитации судебной власти и создания соответствующих нормативно-правовых актов». Принятый вариант концепции опубликован на сайте Совета судей.

О предложении ввести ответственность для СМИ за давление на суды сообщала принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», ознакомившаяся с проектом концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы. По данным издания, судьи предлагали разработать нормативный акт о правилах освещения деятельности судов в СМИ.

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