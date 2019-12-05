Посетитель концерта «Ленинграда» отсудил компенсацию за мат Шнурова

Житель Новосибирска Евгений Гуляев отсудил денежную компенсацию за нецензурную лексику, прозвучавшую на концерте группы «Ленинград». Об этом сообщает «Коммерсантъ» в четверг, 5 декабря.

Отмечается, что иск был подан против лидера коллектива Сергея Шнурова, а также организаторов концерта и хоккейного клуба «Сибирь», на площадке которого в 2018 году состоялось выступление.

Гуляев требовал с каждого ответчика по сотне тысяч рублей. Он заявил, что слышал композиции Шнурова по радио, и там не было мата, звучавшего на концерте. Посетитель возмутился поведением музыканта и был вынужден покинуть мероприятие.

Суд взыскал стоимость билета размером 2,5 тысячи рублей и моральную компенсацию в размере двух тысяч рублей. Организаторов также обязали заплатить штраф в размере 2,2 тысячи рублей. Отмечается, что решение еще не вступило в законную силу.

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