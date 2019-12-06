Советник Зеленского предрек мир в Донбассе после встречи «нормандской четверки»

Советник президента Украины Владимира Зеленеского, депутат Верховной Рады Никита Потураев заявил, что эффектом саммита в Париже может стать прекращение огня в Донбассе. Его слова приводит ТАСС.

Как рассказал советник Зеленского в эфире украинского телеканала «1+1», Украине стоит ожидать после встречи «нормандской четверки» договоренностей «уровня Минских соглашений». По его словам, после саммита может наступить мир в Донбассе, а страны обменяются пленными в формате «всех на всех». После выполнения этих пунктов он предрек выборы в Донбассе «по украинскому законодательству».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился ожиданиями от встречи в «нормандском формате». Он отметил, что российская сторона не ожидает соглашения по итогам встречи.

Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в апреле 2014 года. Украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили о независимости после смены центральной власти. Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.

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