В Донбассе прокомментировали планы Киева провести выборы

Дата проведения выборов в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) никак не зависит от электорального цикла на подконтрольной Украине территории. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, пишет РИА Новости.

По ее словам, выборы в Донбассе будут внеочередными, согласно минским соглашениям и подписанной украинской стороной «формулой Штайнмайера». «Односторонние действия Киева лишь нивелируют те небольшие успехи, что появились в минском процессе за последнее время», — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой ведомства.

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Накануне, 5 декабря стало известно о намерении властей Украины провести выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса одновременно с местными выборами по всей стране, которые состоятся 31 октября 2020 года. Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что голосование обязательно должно проходить при участии наблюдателей ОБСЕ с расширенным мандатом.

Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в апреле 2014 года. Украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили о независимости после смены центральной власти.

Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Они, в частности, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, начало диалога о проведении местных выборов, возобновление выплаты пенсий жителям неподконтрольных территорий, принятие закона, запрещающего преследование и наказание участвовавших в конфликте лиц, а также закона об особом статусе региона.

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