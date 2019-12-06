Раскрыта причина превосходства России над США в наземных ядерных силах

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Подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс»
Подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс»

Россия опережает США в сфере наземных ядерных сил, поскольку своевременно модернизировала вооружения. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил конструктор межконтинентальных ракет «Булава» и «Ярс» Юрий Соломонов.

По его словам, Россия гораздо раньше Соединенных Штатов использовала серьезные интеллектуальные ресурсы для модернизации ядерных сил наземного базирования. Так, Пентагон провел последнюю модернизацию 10-15 лет назад, уточнил Соломонов. «У них в свое время были попытки создать ПГРК [Подвижный грунтовый ракетный комплекс], была ракета маленького веса подвижного базирования Midgetman в 1980-е годы», — добавил специалист.

Он подчеркнул, что США потеряли на этом много средств.

Конструктор также рассказал, что именно ракета «Ярс» стала гордостью российской оборонки. Она, по его словам, имеет новые двигательные установки, новое боевое оснащение и обладает существенно более высокими характеристиками с точки зрения боевой эффективности.

Российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью PC-24 «Ярс» является развитием комплекса РТ-2ПМ2 «Тополь-М». Первый пуск PC-24 «Ярс» состоялся в 2007 году.

МБР Р-30 «Булава-30» разработана Московским институтом теплотехники для вооружения ракетоносцев проекта 955 «Борей». Испытания оружия начались в 2004 году.

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